ماكرون يدعو إسرائيل إلى تجنّب أيّ سلوك تصعيديّ

دعا الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى تجنّب أيّ سلوك تصعيديّ، خصوصًا، في لبنان.



وأتت هذه الدعوة، إثر اغتيال القيادي، في حركة "حماس" صالح العاروري، بضربة صاروخية استهدفت مكتبًا للحركة الفلسطينية، في الضاحية الجنوبية لبيروت.



ونسبت مصادر لبنانية وفلسطينية الاغتيال إلى إسرائيل.