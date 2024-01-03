قوة إسرائيلية اقتحمت طولكرم وحاصرت مخيم نور شمس

اقتحمت قوة إسرائيلية طولكرم وحاصرت مخيم نور شمس، في الضفة الغربية، وَفق ما أعلن التفزيون الفلسطينيّ.



واشار إلى اندلاع اشتباكات.



وأفاد التلفزيون بتوزيع الجيش منشورات، أعلن فيها حظر التجوال، في المخيم بشكل كامل، حتى إشعار آخر.



وشدّد على أنّ القوات الإسرائيلية تفرض طوقًا أمنيًا على مستشفيات مدينة طولكرم وأنّ الجيش اقتحم مدينة دورا، جنوب الخليل.