مسؤول أميركيّ: حماس استخدمت مجمع الشفاء الطبيّ للإشراف على القوات واحتجاز بعض الرهائن

أشارت تقييمات أجهزة المخابرات الأميركية إلى أنّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجماعة فلسطينية أخرى تقاتل إسرائيل استخدمتا مجمع الشفاء الطبيّ، في غزة للإشراف على القوات واحتجاز بعض الرهائن، وفق ما قال مسؤول أميركيّ، نقلا عن معلومات مخابراتية أمريكية.



وأضاف المشؤول: "لكنّها أخلت المجمع إلى حد كبير، قبل أيّام، من دخول القوات الإسرائيلية إليه."