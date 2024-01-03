واشنطن تندّد بدعوة وزيرين إسرائيليين الفلسطينيين للهجرة من غزة

ندّدت الولايات المتّحدة بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان ودعَوَا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة، بعد انتهاء الحرب الحالية.



وشجّعت هذه التصريحات الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.



وأضاف: " هذه التصريحات غير مسؤولة."