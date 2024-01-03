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القضاء الأميركي يتّهم سناتور بتلقّي رشاوى لخدمة مصالح قطر
أخبار دولية
2024-01-03 | 01:50
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القضاء الأميركي يتّهم سناتور بتلقّي رشاوى لخدمة مصالح قطر
وُجّهت إلى السناتور الأميركيّ بوب منينديز، المتّهم أساسًا بتلقّي رشاوى، للعمل، لحساب الحكومة المِصرية، تهمًا جديدة مماثلة تتعلق هذه المرة بالعمل لحساب قطر، وَفق ما أظهرت وثائق قضائية.
واتّهم القضاء الفدراليّ السناتور الديموقراطيّ بأنّه تلقّى رشاوى، مقابل تسهيله استثمارًا قطريًا، في مشروع عقاريّ، في نيوجيرسي، قرب نيويورك.
وأوضحت اللائحة الاتّهامية أنّ منينديز أدلى بتصريحات علنية عديدة داعمة لحكومة قطر وسارع لإرسال هذه التصريحات إلى مطوّر المشروع العقاري ليشاركها الأخير مع معارفه القطريين.
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