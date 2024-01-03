أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمرت 12 صاروخًا أوكرانيًا

دمّرت أنظمة الدفاع الجويّ الروسية ما مجموعه 12 صاروخًا أطلقتها أوكرانيا، فوق منطقة بيلجورود على الحدود بين البلدين، وَفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق تيليجرام.