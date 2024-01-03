وزير إسرائيليّ يدعو إلى هجرة جماعية للفلسطينيين

جدد اليمينيّ المتطرف وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ إيتمار بن غفير، الدعوة إلى هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، بغض النظر عن رأي الولايات المتحدة، التي دانت صدور مثل هذه المواقف.



وكتب بن غفير، عبر منصة إكس: "الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائنا، لكننا سنقوم، قبل كل شيء، بما هو لصالح دولة إسرائيل: هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح للسكان، في الغلاف (البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع) بالعودة إلى منازلهم والعيش بأمان وستحمي جنود الجيش الإسرائيليّ."