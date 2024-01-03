كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟

عُزّزت المنطقة الشمالية، في فلسطين المحتلة، إلى أقصى دراجتها، منذ دخول "حزب الله"، في حرب "طوفان الأقصى."ونصب الجيش الإسرائيليّ منظومات مضادة للصواريخ.وأجمع الإسرائيليون، بعد اغتيال القيادي، في حركة "حماس"، على أنّ "حزب الله" سيأخذ "خط الرجعة"، في توجيه ضرية على الحدود الشمالية، أي بمعنى سيتريّث من دخول حرب شاملة.