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هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين تنعى العاروري

أخبار دولية
2024-01-03 | 04:40
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هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين تنعى العاروري
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هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين تنعى العاروري

نعت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين نائب رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ صالح العاروري ورفقاءه الذين قُتلوا في اغتيال إسرائيليّ.

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