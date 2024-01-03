كم بلغ عدد القتلى والمصابين في غزة؟

أعلنت وزارة الصحة، في غزة، أنّ 22313 فلسطينيًا قُتلوا وأصيب 57296 ، في الغارات الإسرائيلية على غزة، منذ السابع من تشرين الأول.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ نحو 128 فلسطينيًا لقوا حتفهم وأصيب 261 آخرون، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.