بولندا تدعو لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى في مواجهة روسيا

دعا وزير الخارجية البولنديّ رادوسلاف سيكورسكي حلفاء بلاده إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.



وأتت هذه الدعوة، لمساعدة كييف على استهداف مواقع الإطلاق ومراكز القيادة، في ظل موجة هجمات روسية جديدة.



واستهدفت ضربات صاروخية روسية أبنية سكنية، في كييف ومدينة خاركيف وأسفرت عن سقوط خمسة قتلى وإصابة عشرات بجروح.