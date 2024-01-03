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الاتحاد الأوروبيّ يفرض عقوبات على أكبر منتج روسيّ للألماس
أخبار دولية
2024-01-03 | 06:22
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الاتحاد الأوروبيّ يفرض عقوبات على أكبر منتج روسيّ للألماس
فرض الاتحاد الأوروبيّ عقوبات على شركة تصنيع ألماس العملاقة ألروسا، التي تديرها الحكومة الروسية ورئيسها التنفيذيّ، في إطار حظر يطال صادرات الأحجار الكريمة على خلفية الحرب، في أوكرانيا.
تبنى الاتحاد الأوروبيّ، في كانون الأول حزمة من العقوبات على روسيا تشمل خصوصًا فرض حظر على تصدير ألماس الروسيّ، بهدف الحد من إيرادات الكرملين.
وأدرج التكتل الذي يضم 27 دولة ألروسا، أكبر شركة لتعدين الماس، ورئيسها التنفيذي بافل مارينيتشيف على قائمة سوداء تتضمن حظرًا على تاشيرات الدخول وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبيّ.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركة البالغة حصتها 90 بالمئة من انتاج روسيا من ألماس، "تمثل جزءا مهمًا من قطاع اقتصاديّ يوفر عائدات مهمة للحكومة".
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