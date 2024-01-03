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هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف

استهدف الحوثيون اليمنيون سفينة " CMA CGM TAG، في البحر الأحمر، كانتْ متجهةً إلى موانئَ إسرائيل على حدِ تعبير المتحدث بإسم الحوثيين العميد يحيى سريع.