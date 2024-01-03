قتلى في انفجارين قرب مرقد قاسم سليماني

اعلن مسؤولون إيرانيون اليوم الأربعاء إن 73 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات في انفجارين في مقبرة أثناء إحياء ذكرى مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني عام 2020 في هجوم بطائرة مسيرة أميركية.



وقالت وكالة نورنيوز شبه الرسمية إن "عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول محلي قوله إنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن أسطوانات غاز أم أنها هجوم إرهابي"، إلا أن لاحقاً أعلن مسؤول للتلفزيون الرسمي الإيراني أن الهجوم إرهابي.



وأظهر التلفزيون الرسمي عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر وهم يعالجون الجرحى في موقع المراسم، حيث تجمع مئات الإيرانيين لإحياء ذكرى مقتل سليماني. وقالت بعض وكالات الأنباء الإيرانية إن 50 شخصا على الأقل أصيبوا.



وقال رضا فلاح رئيس الهلال الأحمر في إقليم كرمان للتلفزيون الرسمي "فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين... لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق".

