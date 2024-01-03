النخالة يتصل بهنية معزيًا باستشهاد العاروري وإخوانه

النخالة يتصل بهنية معزيًا باستشهاد العاروري وإخوانه

قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة واجب العزاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وللإخوة في حركة حماس.



وأكد النخالة، في اتصال هاتفي، أن "إستشهاد المجاهد والقائد الوطني الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني وللمقاومة في فلسطين لما يملكه من حضور مميز ومسيرة طويلة في الجهاد والمقاومة."



كما أكد "وحدة حركة المقاومة الفلسطينية التي تمثل فيها حركتا حماس والجهاد دورًا رياديًا مميزًا في مواجهة العدوان الصهيوني."



وأشار إلى أن "الشهادة ستكون دومًا هي قوة فعل والسلاح الأمضى الذي تملكه حركات المقاومة في مواجهة العدوان والإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب أمتنا."



ونوه النخالة إلى أن "ما يجري في غزة والضفة الغربية اليوم من مقاومة شعبنا البطل والشجاع وصموده وتضحياته في مواجهة العدوان الصهيوني، التي لم يشهد لها التاريخ مثيلًا رغم قسوته، سيكون بوابة الإنتصار على المشروع الصهيوني المجرم."