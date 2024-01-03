رئيس الموساد يتعهد "تصفية الحسابات" مع حماس

رئيس الموساد يتعهد "تصفية الحسابات" مع حماس

تعهد رئيس الموساد الإسرائيلي الأربعاء أن يصل جهاز الإستخبارات إلى جميع قادة حماس، وذلك غداة مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في ضربة في لبنان.



وقال ديفيد برنيع إن جهاز "الإستخبارات ملتزم بتصفية الحسابات مع القتلة الذين وصلوا إلى غلاف غزة في السابع من تشرين الأول ومع قيادة حماس."



وأضاف برنيع: "سيستغرق الأمر وقتًا، تمامًا كما حدث بعد مذبحة ميونيخ، لكننا سنضع أيدينا عليهم أينما كانوا".