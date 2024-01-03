بوريل: حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب فرضه من الخارج

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء أن الحل المحتمل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يجب "فرضه من الخارج" لأن "الطرفين لن يتمكنا أبدًا من التوصل إلى إتفاق".وقال بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في لشبونة: "ما تعلمناه على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة، وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج".وأشار إلى أن "السلام لن يتم بشكل دائم إلا إذا انخرط المجتمع الدولي بشكل مكثف لتحقيقه وفرض حل"، في إشارة إلى جهد تشارك فيه الولايات المتحدة والأوروبيون والعرب.