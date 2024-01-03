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الأرجنتين توقف ثلاثة أجانب يتحدرون من سوريا ولبنان بشبهة التخطيط "لعمل إرهابي"

أخبار دولية
2024-01-03 | 09:55
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الأرجنتين توقف ثلاثة أجانب يتحدرون من سوريا ولبنان بشبهة التخطيط &quot;لعمل إرهابي&quot;
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الأرجنتين توقف ثلاثة أجانب يتحدرون من سوريا ولبنان بشبهة التخطيط "لعمل إرهابي"

الأرجنتين توقف ثلاثة أجانب يتحدرون من سوريا ولبنان بشبهة التخطيط "لعمل إرهابي"

أعلنت السلطات الأرجنتينية الأربعاء توقيف ثلاثة أجانب يتحدرون من سوريا ولبنان في نهاية كانون الأول في بوينوس آيرس وضواحيها للإشتباه في قيامهم "بالتخطيط لعمل إرهابي في البلاد".
     
والمشتبه بهم الذين يحمل أحدهم جوازي سفر فنزويلي وكولومبي أوقفوا في 30 كانون الأول.

وبالتوازي، قامت السلطات "بتعقب طرد" قادم من اليمن، وفق ما ذكرت وزارة الأمن على موقع "إكس"، مشيرة إلى تحييد "خلية إرهابية محتملة".

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