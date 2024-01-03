رئيس الوزراء الاوكراني: أوكرانيا بحاجة لمساعدة "منتظمة" من الغرب لدعم الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني ان كييف تعوّل على دعم مالي منتظم من حلفائها الغربيين مرجحا أن تكون بحاجة لنحو 37 مليار دولار هذا العام.وجاءت تصريحاته على وقع شكوك إزاء مساعدات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأوكرانيا، في وقت يعاني الجانبان انقسامات سياسية.وقال دنيس شميهال في اجتماع حكومي: "احتياجات هذا العام تتخطى 37 مليار دولار. نعوّل على مساعدة منتظمة وثابتة وفي حينها من شركائنا".في المقابل تلقت أوكرانيا 42,6 مليار دولار من التمويلات الخارجية في 2023، اتخذ 27 بالمئة منها شكل تبرعات وفق شميهال.