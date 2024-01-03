ثلاثة قتلى في هجمات روسية في أوكرانيا

قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر، في ضربات روسية قرب خطوط الجبهة في جنوب وشرق أوكرانيا حسبما أعلن مسؤولون محليون.



وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين في رسالة على تلغرام: "اليوم قرابة الساعة 11,00 قبل الظهر (09,00 ت غ) قصف الروس مدينة أفدييفكا بأربعة صواريخ".



وأكد أن "رجلا يبلغ 51 عاما قضى في الحال" مضيفا أن امرأة تبلغ 50 عاما أصيبت بجروح ونقلت إلى المستشفى.