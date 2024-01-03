الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل محتجز في غزة خلال عملية لإنقاذه

أكد الجيش الإسرائيلي أنّ الاسرائيلي ساعر باروخ الذي اقتادته حركة حماس إلى غزة رهينة خلال هجوم 7 تشرين الأول قُتل أثناء عملية لانقاذه في القطاع في كانون الأول.وقال الجيش في بيان: "أبلغنا عائلة باروخ أن ابنهم ساعر، الرهينة في غزة، قُتل خلال عملية إنقاذ نفذتها القوات الخاصة ليلة 8 كانون الأول/ديسمبر".وأضاف: "في هذه المرحلة، لا يمكننا تحديد ملابسات وفاته وما إذا كان قُتل بنيران قواتنا أم اغتالته حماس".