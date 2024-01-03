واشنطن ودول حليفة تحض الحوثيين على وقف "هجماتهم غير القانونية" على السفن



حضّت الولايات المتحدة و11 دولة حليفة الحوثيين الاربعاء على ان يوقفوا "فورا هجماتهم غير القانونية" على السفن في البحر الاحمر، تحت طائلة "تحمل العواقب".



وقال هذا الائتلاف من الدول في بيان "على الحوثيين ان يتحملوا مسؤولية العواقب اذا استمروا في تهديد الارواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الاساسية في المنطقة".



ويأتي البيان بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في احتمال توجيه ضربات مباشرة للمتمردين إذا تواصلت الهجمات.



ومن موقّعي البيان بريطانيا التي أصدرت الاثنين تحذيرا للحوثيين باتخاذ "إجراءات مباشرة" وكذلك أستراليا وكندا وألمانيا واليابان.



وكانت الدولة الإقليمية الوحيدة التي وقعت البيان هي البحرين التي تربطها علاقات متوترة مع إيران التي تدعم الحوثيين.

