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البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة في غزة

أخبار دولية
2024-01-03 | 15:33
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البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة في غزة
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البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة في غزة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد حوالى ثلاثة أشهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.
     
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن "القضاء على التهديد العسكري الذي تشكّله حماس "هدف يمكن تحقيقه" بالنسبة إلى إسرائيل، لكنها قد لا تتمكّن من "محو المجموعة من الوجود"".

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