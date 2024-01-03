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السعودية تدين "التفجيرات الإرهابية" في إيران
أخبار دولية
2024-01-03 | 15:37
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السعودية تدين "التفجيرات الإرهابية" في إيران
أعربت السعودية عن "رفضها وإدانتها للتفجيرات الإرهابية" التي استهدفت حشودا في جنوب إيران كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني بضربة أميركية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعربت عن "خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
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