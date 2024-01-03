مسؤول أميركي: اغتيال العاروري تمّ بغارة إسرائيلية

أعلن مسؤول أميركي أنّ إسرائيل هي التي نفّذت الغارة التي أدّت إلى اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنّ "الهجوم كان هجوماً إسرائيلياً".

