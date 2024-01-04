مقتل إمام أميركيّ بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي

قُتل إمام مسجد أميركيّ برصاصات عديدة أصابته، أمام مسجده، في نيوراك، حسب ما أعلنت سلطات ولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك والتي استبعدت في الوقت الراهن أي دوافع عنصرية للجريمة.



وأوضح المدّعي العام لولاية نيوجيرسي مات بلاتكين ألّا معرفة بعد، بالدافع، وراء هذه الجريمة، لكنّ الأدلة، التي جُمعت حتى الآن، لا تشير إلى أنّه ما جرى كان عملًا بدافع التحيّز أو عملًا من أعمال الإرهاب الداخليّ.