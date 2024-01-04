ترامب يطعن بقرار منعه من الترشح في ولاية كولورادو

طلب الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية، في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، في الولاية.



وكان محامو ترامب طعنوا، أمام قضاء ولاية ماين، بقرار مماثل اتّخذته بحقّ الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.