بلينكن في جولة شرق أوسطية جديدة تشمل إسرائيل

يبدأ وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن مساء الخميس، جولة شرق أوسطية جديدة تشمل إسرائيل.



وتأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتّساع نطاق الحرب الدائرة، منذ ثلاثة أشهر، بين إسرائيل وحركة "حماس"، حسب ما أعلن مسؤول أميركيّ.



وستكون هذه الزيارة الرسمية الخامسة لبلينكن إلى إسرائيل والرابعة له إلى المنطقة منذ اندلعت الحرب بين الدولة العبرية وحركة "حماس" في 7 تشرين الأول.