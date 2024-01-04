عدد القتلى في زلزال اليابان إلى تصاعد

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي، الذي ضرب الساحل الغربيّ لليابان، في أول أيام العام الجديد، إلى 77، مع استمرار البحث عن ناجين، تحت المباني المنهارة.



وينتظر عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم المساعدة.



وتأمل السلطات في إنقاذ أكبر عدد ممكن، خلال فترة تمتد ثلاثة أيّام، بعد الزلزال تزيد فيها احتمالات البقاء على قيد الحياة.