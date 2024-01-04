حريق في متجر أطعمة في تورونتو يشتبه في أنه هجوم معاد لليهود

تعرض متجر للأطعمة الجاهزة مملوك من يهوديّ، في تورونتو، لحريق، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا، في جريمة كراهية.



وأُبلغ جهاز الإطفاء باندلاع حريق داخل المتجر "انترناشونال ديليكاتسن فودز" الواقع في شمال أكبر مدن كندا.



ولم يُصب أحد في الحريق بحسب تقارير وسائل إعلام في تورونتو.



وكان قد كُتب على أبواب المؤسسة شعار "فلسطين حرة".