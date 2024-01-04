العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد

اكدت الفصائل العراقية مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء، ونقلت وسائل اعلامية مقتل علي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في حركة النجباء في الغارة في بغداد.



وأفاد تلفزيون النجباء العراقيّ بأن هجومًا أميركيًا استهدف، اليوم، الخميس، مقرًا للحشد الشعبيّ وآخر لحركة النجباء، في العاصمة بغداد.



وذكر التلفزيون أنّ انفجارًا وقع، في مقر الدعم اللوجيستي، للحشد الشعبيّ، في شارع فلسطين، في العاصمة العراقية، كما تعرّض مقر لحركة النجباء، في بغداد، لقصف أميركيّ، أيضًا.