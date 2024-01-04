السلطات الأمنية التونسية توقف صحافيًا يعمل في قناة الجزيرة القطرية

أوقفت السلطات الأمنية التونسية صحافيًا يعمل في مكتب تلفزيون "الجزيرة" القطريّ، في تونس، على ما أفاد مدير المكتب.



وقال مدير مكتب تلفزيون "الجزيرة"، في تونس لطفي الحاجي لوكالة "فرانس برس": "اعتُقل الزميل سمير ساسي الصحافيّ، في مكتب قناة الجزيرة، في تونس، بعد مداهمة قوات الأمن لمنزله وتفتيشه وحجز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وأبنائه."



وأكّد أنّ قوات الأمن لم تفصح له ولعائلته عن أسباب اعتقاله والمحامون بصدد البحث عن مكان توقيفه.