المكتب الإعلاميّ لرئيس الوزراء العراقيّ: هذا الاستهداف يُعدّ تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على العراق

أكّد المكتب الإعلاميّ لرئيس الوزراء العراقيّ إقدام طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية، في العاصمة بغداد، ما أدّى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلًا.



وحمّلت القوات المسلحة العراقية، في بيان، قوات التحالف الدوليّ مسؤولية "هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها" من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدوليّ.



وشدّد على أنّ هذا الاستهداف يُعدّ تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على العراق وبعيدًا عن روح ونص التفويض والعمل، الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق.