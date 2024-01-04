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السعودية وقطر تندّدان بتصريحات وزيرين إسرائيليّين بشأن تهجير سكان غزة

أخبار دولية
2024-01-04 | 07:48
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السعودية وقطر تندّدان بتصريحات وزيرين إسرائيليّين بشأن تهجير سكان غزة
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السعودية وقطر تندّدان بتصريحات وزيرين إسرائيليّين بشأن تهجير سكان غزة


ندّدت السعودية وقطر الخميس "بأشد العبارات" بتصريحات وزيريّ الأمن القومي والمال الإسرائيليّين بشأن تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
     
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دعا الاثنين إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى "تشجيع" السكان الفلسطينيين على الهجرة، غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
     
وأعربت وزارة الخارجية السعودية الخميس في بيان عن "تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".
     
وأكّدت في بيان لها على "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".
     
وفي الدوحة، أدانت قطر، الوسيط البارز في عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، "بأشد العبارات" تصريحات الوزيرين الإسرائيليّين.
     
واعتبرت هذه التصريحات "امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".
     
وأكدت الخارجية القطرية أنّ "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".
     
وأثارت تصريحات الوزيرين تنديد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
     
وقال بوريل الأربعاء "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين... التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى هجرتهم".
      
      

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