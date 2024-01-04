هجوم يستهدف مقر الحشد الشعبي في بغداد... ومقتل قادة

اعلنت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر أمنية لرويترز إن أربعة على الأقل من مقاتلي وقادة الحشد الشعبي قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم بطائرة مُسيرة استهدف مقر الحشد الشعبي في شرق بغداد اليوم الخميس.



وقالت مصادر الشرطة وشهود إن صاروخين على الأقل سقطا داخل مبنى تستخدمه حركة النجباء العراقية.



وقال متحدث باسم الجماعة إن عدد القتلى ارتفع إلى أربعة بعد وفاة أحد المقاتلين متأثرا بجراحه. وأكدت مصادر صحية الحصيلة. وقالت الشرطة ومتحدث باسم الفصيل إن قائدا محليا في النجباء وأحد مساعديه قُتلا في الهجوم. واتهم المتحدث باسم الفصيل واثنين من قادة الفصائل العراقية الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم وهددوا بالانتقام.



وقال أبو عقيل الموسوي، القائد المحلي للفصيل العراقي "سوف ننتقم من الأميركان ونجعلهم يندمون على ارتكاب هذا الاعتداء". ولم يصدر تعليق على الفور من واشنطن.



وقالت مصادر بالشرطة ومصادر أمنية عراقية إن لا تفاصيل أخرى لديهم عن الجهة التي قد تكون نفذت الهجوم إلى حين إجراء تحقيق حكومي.



وقالت مصادر بالشرطة ومصادر من الفصيل إن الصواريخ استهدفت سيارة داخل مقر حركة النجباء مما أسفر عن مقتل قائد محلي للفصيل وأحد مساعديه. وقُتل عضوان آخران من الحركة في الهجوم.



وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها مواقع مؤيدة للفصيل سيارة مدمرة مشتعلة، وزعمت أن الهجوم استهدفها.ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع. وقال مصدران أمنيان إن قوات الأمن العراقية انتشرت في المنطقة، ووصل فريق أمني إلى الموقع لإجراء تحقيقات أولية.

