وزارة الخارجية العراقية تدين "الاعتداء السافر" على أحد المقار الأمنية العراقية

أدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم الخميس "الاعتداء السافر على أحد المقار الأمنية العراقية"، وذلك بعد مقتل أربعة من مقاتلي فصيل متحالف مع إيران في بغداد في ضربة بطائرة مسيرة.



وأضاف البيان: "نؤكد أن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية".