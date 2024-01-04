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الجيش الاسرائيلي: قتلنا مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال قطاع غزة بحركة الجهاد الاسلامي
أخبار دولية
2024-01-04 | 09:30
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الجيش الاسرائيلي: قتلنا مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال قطاع غزة بحركة الجهاد الاسلامي
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "تم استهداف مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال قطاع غزة وأحد مسؤولي الجهاد الإسلامي المدعو ممدوح لولو من خلال طائرة حربية اسرائيلية".
ولفت أدرعي عبر منصة "إكس"، الى أن "لولو عمل مساعدًا ومقربًا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج".
وأشار الى أن "لولو كان يشكل شخصية بارزة ومحورية في الجهاد الإسلامي، وعلى خلفية منصبه ومكانته"، لافتا الى أنه "بادر وقاد عمليات ارهابية عديدة انطلاقًا من غزة ضد دولة إسرائيل، في الأيام الروتينية وخلال الحرب".
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