الخارجية الأميركية: واشنطن وباريس تدعوان إلى تجنب التصعيد في لبنان وإيران

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا اتفقا على السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب توسّع الحرب في الشرق الأوسط بعد ضربات في لبنان وإيران.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "بلينكن وكولونا بحثا عبر الهاتف الأربعاء في "أهمية التدابير لمنع توسع النزاع في غزة، بما في ذلك خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران".