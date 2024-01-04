ضحايا بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأميركية

أسفر إطلاق نار وقع في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأميركية عن سقوط "عدد من الضحايا جرّاء الأعيرة النارية"، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. ولفتت الى أن الحادثة انتهت لكن من دون تأكيد سقوط قتلى.



وقال قائد شرطة مقاطعة دالاس في الغرب الأوسط الأميركي آدم إنفانتي للصحافيين بعد إطلاق النار الذي وقع في مدرسة "بيري" الثانوية: "لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للجرحى ومدى خطورة (الإصابات)، لكننا نعمل على التحقق من ذلك حاليا. لا يوجد خطر إضافي على العامة".