قائد القوات الجوية الأوكرانية: هاجمنا وحدة عسكرية روسية بالقرب من يفباتوريا في شبه جزيرة القرم

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك أن أوكرانيا هاجمت وحدة عسكرية روسية بالقرب من يفباتوريا في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.



وكتب أوليشوك على منصة "تيلغرام": "شكرا لطياري القوات الجوية وكل من خطط للعملية من أجل تنفيذ عمل قتالي متقن"، مشيرا إلى لقطة مصورة

مأخوذة من وسائل إعلام محلية تفيد بأن الوحدة تعرضت للهجوم.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قواتها أحبطت الهجوم الأوكراني.