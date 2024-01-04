تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن انفجارين أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص في إيران

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته اليوم، عن انفجارين أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات في مراسم أقيمت في إيران لإحياء ذكرى القائد العسكري قاسم سليماني الذي قتل بطائرة أميركية مسيرة في 2020.