مالي تتسلم مسيّرات من تركيا

تسلم المجلس العسكري الحاكم في مالي الخميس، مسيرات من تركيا خلال مراسم حضرها رئيس المجلس الكولونيل أسيمي غويتا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وقال غويتا في كلمة إن "السلطات العليا في مالي تحركت نحو اقتناء معدات رئيسية بما في ذلك طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2".



وأوضح أن مسيرات بيرقدار تي بي 2 التركية الصنع تتيح مراقبة الاراضي الوطنية وكشف الأهداف المشبوهة وتعقبها وضربها بدقة جراحية إذا لزم الأمر.



وأحصى مراسل وكالة فرانس برس ست مسيرات على مدرج مطار باماكو.