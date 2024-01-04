فرنسا ترصد إصابات بإنفلونزا الطيور في مزرعة بط

أفادت وزارة الزراعة الفرنسية على موقعها الإلكتروني بأن باريس رصدت حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة للبط في منطقة فيندي بغرب البلاد.



وأشار مكتب حاكم المنطقة الى أن الإصابات بإنفلونزا الطيور ظهرت وسط بط تلقى لقاحات ضد الفيروس المسبب للمرض ما يجعل هذا أول ظهور للإصابة منذ تدشين فرنسا حملة لقاحات العام الماضي للتصدي لانتشار الفيروس.