الأسطول الأميركي: انفجار قارب حوثي مسير في البحر الأحمر ولا خسائر بشرية

أعلن قائد بالأسطول الأميركي أن قاربا حوثيا مسيرا كان محملا بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس، لكنه لم يكن قريبا من أي سفن تابعة للبحرية الأميركية أو سفن تجارية بدرجة كافية لإحداث أي أضرار أو خسائر بشرية، واصفا ذلك بأنه هجوم فاشل.



وقال نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، للصحفيين ان الحوثيين شنوا 25 هجوما حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.



وأضاف كوبر: "اقترب على بعد بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة.. السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.. وشاهدنا جميعا انفجاره".