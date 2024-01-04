مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين الهجوم الذي وقع في إيران

دان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس الهجوم الذي وقع في إيران وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص خلال إحياء ذكرى وفاة القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في هجوم بطائرة أميركية مسيرة عام 2020.



وقال مجلس الأمن في بيان: "شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية النكراء وتقديمهم للعدالة".



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته اليوم عن الانفجارين.