هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تقارير عن صعود مسلحين على ناقلة ترفع علم ليبيريا قبالة الصومال

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري اليوم، أن تقارير أفادت بصعود مسلحين على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا في جنوب شرق إيل بالصومال.



وذكرت الهيئة في بيان أنها تلقت تقريرا يفيد بصعود خمسة إلى ستة أشخاص مسلحين غير مسموح لهم بالصعود على السفينة التجارية.



وبحسب بيان أمبري كانت السفينة متجهة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين.