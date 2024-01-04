مصر توقع اتفاقا مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير محطات بموانئ على البحر الأحمر

أعلنت وزارة النقل المصرية اليوم، أن مصر وقعت اتفاقا مع مجموعة موانئ أبوظبي تقوم بموجبه الشركة بتطوير وتشغيل وصيانة محطات وسفن في موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ على البحر الأحمر.