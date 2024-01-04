جولة لبلينكن تشمل خمس دول عربية والضفة الغربية إضافة الى إسرائيل

أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيغادر الخميس لبدء جولة تشمل خمس دول عربية والضفة الغربية وتركيا واليونان، بالإضافة إلى محطته المعلنة سابقا إسرائيل.



وأفاد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر بأن بلينكن سيناقش مسائل من بينها "إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".

وقال ميلر إنه سيناقش أيضا "منع اتساع رقعة النزاع"، بعد أيام على مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة إسرائيلية في لبنان وبينما يستهدف المتمرّدون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران سفنا في البحر الأحمر.



وأكد أنه "سيناقش الخطوات المحددة التي يمكن للأطراف القيام بها، بما في ذلك الكيفية التي يمكنهم من خلالها استخدام نفوذهم مع آخرين في المنطقة لمنع التصعيد".



وتابع: "تجاوز النزاع حدود غزة أمر لا يصب في مصلحة أحد لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم".



وأوضح أن بلينكن سيزور مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.