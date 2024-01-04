أمبري تتلقى معلومات استخبارية عن صواريخ أطلقت من تعز اليمنية باتجاه باب المندب

أفادت شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري) في مذكرة استشارية اليوم، بأنها تلقت معلومات استخبارية عن صواريخ أطلقت من مدينة تعز اليمنية باتجاه مضيق باب المندب.