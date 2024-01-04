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السعودية وقطر والكويت والإمارات تندّد بتصريحات وزيرين إسرائيليّين بشأن تهجير سكان غزة

أخبار دولية
2024-01-04 | 14:17
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السعودية وقطر والكويت والإمارات تندّد بتصريحات وزيرين إسرائيليّين بشأن تهجير سكان غزة
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السعودية وقطر والكويت والإمارات تندّد بتصريحات وزيرين إسرائيليّين بشأن تهجير سكان غزة

ندّدت السعودية وقطر والكويت والإمارات "بأشد العبارات" بتصريحات وزيريّ الأمن القومي والمال الإسرائيليّين بشأنّ تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
     
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".
     
وأكّدت "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".
     
وفي الدوحة، دانت قطر، "بأشد العبارات" تصريحات الوزيرين الإسرائيليّين.
     
واعتبرت هذه التصريحات "امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".
     
وأكدت الخارجية القطرية أنّ "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".
     
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "رفضها القاطع للتصريحات الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة"، مؤكدة أنها تصريحات "تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي".
     
بدورها، دانت الإمارات العربية المتحدة التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في العام 2020 "بأشد العبارات التصريحات المتطرفة" للوزيرَين الإسرائيليين.
     
وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام وبدون عوائق، ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفًا".

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